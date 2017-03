Bošnjaci razapeti između Bosne i islama

Piše: Dragan Bursać

U Sanskom Mostu je obilježena 101. godišnjica bitke na Galipolju i pobjeda turske vojske nad silama Antante. E, sad, mnogi će se upitati, kakve veze ima Galipolje sa Sanskim Mostom? Galipolje je poluostrvo u Turskoj, a Sanski Most je…pa dobro, znate.

Ima, ima veze. Riječ je o još jednom povijesnom apsurdu, koji se u Bosni obilježava kao “pobjeda”. Naime, Sanski Most nije odabran slučajno. Turske vlasti su, za one koji ne znaju, u mjestu Kamengrad nadomak Sanskog Mosta, podigle spomenik svojim ratnicima koji su još 1463. godine poginuli, osvajajući taj bosanski grad.

Tek sad vam ništa nije jasno? Da pojednostavimo do kraja.

Bošnjački nacionalisti u režiji SDA slavili su tursku pobjedu na Galipolju. Slavili su u Kamengradu, mjestu u kojem su turske vlasti podigle spomenik Osmanlijama, koje su baš tu porazile bosansku vojsku.

Tvrtko u udžbeniku, Erdogan u srcu

I ko kaže da Bošnjaci nemaju svoje ustaše, četnike i ostale kvislinge? Ko kaže da Bošnjaci neamju svoje rusofile i germanofile? Dabome da imaju! Jer kad zabludjeli Srbin može do idolopoklonstva dizati u nebesa jednog autarha Putina, kad mu je draže “rusko govno, od američke torte”, kad jedan Hrvat može ponosno pjevati “Danke Dojčland”, pa što ne bi i naš Bošnjak uzeo turski barjak, sliku Erdogana i sve sa lokalnim opštinskim rukovodstvom proslavio nekakvu pobjedu turske u Prvom svjetskom ratu.

Paradoksalno, ali isti je to onaj Bošnjak što se kune u hiljadugodišnje bosansko kraljevstvo, u Kulina Bana, u Husein-kapetana Gradaščevića, u Tvrtka… Ista je to faca, koja ubjeđuje neistomišljenike u bosančicu, u bosanski jezik, u bogumilstvo,…jednom riječju u državotvornost bosansku još u Srednjem vijeku. I to bi bilo u redu, velim, da se taj nabrijani Bošnjak, baš ovih dana nije ispišao po Bosanskoj državi, po Tvrtktu i ostalim kraljevima bosanskim, čiju je vladavinu upravo dokusurio turski konkvistador. Jedan je to isti hodajući arhetip što maše srednjevjekovnom bosanskom zastavom sa ljiljanima i turskim barjakom, koji je spalio i ukinuo ovu prvu zastavu.

I tako je SDA, izvršila klasični istoricid, a sve pod parol- Kad mogu oni, što ne bi i mi? Tako je SDA zajedno sa svojim simpatizerima pljunula u lice povijesti sopstvenog naroda. Jer, objektivno, draža joj je Erdoganova pesnica od tamo nekih kraljeva, hrišćana i mnogobožaca.

Tako je SDA, zajedno sa bošnjačkim nacionalistima, zapravo, ne samo počinila istoricid, nego i redistribuirala izovrnost čitavog jednog naciona. Po nacionalistima, ovo je bitno klerikalno pitanje. Na koncu, konaca, oni bošnjake, prije svega vide kao dobre i ponizne muslimane, kao sužnje većim i jačim muslimanima, po cijenu i poniženja povijesne istine, a tek onda kao Bosance i Hercegovce.

Pa vam realnost dođe, kao onaj davni predizborni skeč Nadrealista u kojem Minka kaže-Glas’o si ti za reformiste, ali si sve ćirilicom zaokruživao. Te, tako i ovo. Bićemo mi Bošnjaci, ali na turskom i arapskom. Vidite, u ovoj pervertiji, ljudi iz druge civilizacije, drugog prostronog, kulturološkog, geografskog i demografskog svijeta, postaju bliži, ne samo od komšija, nego i od sopstvenog jastva.

Identitet Bošnjaka, bar po recepturi SDA, bar u Kamengradu, nije identitet najvećeg naroda u Bosni i Hercegovini, koji je zajedno sa susjedima, vijekovima na ovaj ili onaj način gradio identitet Bosne i Hercegovine. A, ne! To je jedan turbo-izmaštani identitet prosječnog turskog nacionaliste, erdoganovca i euroskeptika, sve u svemu, jednog paranoika, koji živi negdje u Anaki ili Bursi. Ne, nije to Sarajlija, Bišćanin ili narečeni Sanjanin. Oni su samo marionete, da ne kažem zombiji, čije tijelo je nekakav noseći turski identitet.

Ovakvo mučko zatiranje vlastite povijesti i nacionalnog identiteta u korist…pa, same koristi i puke idolatrije spram Turske i Erdogana, sramno je u najmanju ruku kazano. Sramno je bilo i nekakvo ekonomsko pravdanje jednog od opštinskih otaca u Sanskom Mostu, koji je rekao, pazite sad, kako “BIH izvozi najviše mesa u Tursku”?! Valjda je to ultimativni ekonomski argument, kojim se pravda proslava obilježavanja agresije na tlu Bosne i Hercegovine?! Istini za volju, a to je efemerno, Turska nije niti među prvih 10 zemalja sa kojom BiH ima ekonomsku razmjenu.

Kad se nacionalni identitet zamijeni za vjerski

Na koncu, ovdje treba ispitati i jednu posve drugu stvar, a to je (zlo)upotreba islama u jeftine dnevno-političke svrhe. Hajmo se zapitati, da li je SDA, vrhovni tumač islama i njegove kanonike u bošnjačkog stanovništva? Ako jeste, onda to treba javno reći. Jer, kako se sad čini, upravo SDA daje fetve reisu Islamske zajednice, da negdje odlazi, uči dovu i aminuje. Ako nije, ako je islamska zajednica sama odlučila da se pokloni okupatorima, onda još gore. Gore, naravno po Bošnjake. Onda će im nacionalni identitet biti krojen negdje u Meki i Sau Arabiji, a ne u Jajcu, Orašcu, Srebreniku, Blagaju…Onda će prosječan Bošnjak vidjeti svoje “ja” negdje na Orjentu, a ne u Sarajevu, Banjaluci, Zenici, Mostaru, Tuzli…

I tu je najveća žalost. Jer, nije ovo samo prekrajanje istorije i kvislinško slavljenje okupatora, ovo je na jednom matafizičkom nivou uništavanje nacionalnog tkiva čitavog jednog naroda. Pazite, ako vam najdominatnija nacionalna (nacionalistička) partija veli da je OK samo na osnovu vjere i trenutne geopolitike, unižavati sebe, onda je to jadno i ubistveno. Bilo bi šokantno da to radi neko sa strane, a ne tzv. nositelji “nacionalne krijesnice” kako sebe doživljavaju politički potomci Alije Izetbegovića i kako na kraju karjeva, sebe doživljava biološki potomak Bakir.

Čemu se nadati u budućnosti? Sa ovakvim silovanjem povijesti u dnevno-političke svrhe, neće biti čudno da djeca izučavaju arapski, turski, kao svoje “drevne jezike”, da se uči o Anadoliji kao “prapostojbini Bošnjaka” i da su pravi Bošnjaci zapravo oslobodili Bosnu i Hercegovinu od neznabožaca.

Čudite se? Ne vjerujete? Sjetite se samo ludih teorija po kojima su Hrvati potomci Presijanaca sa Teheranske visoravni. Sjestite se samo priča o Srbima kao “izabranom” i “nebeskom” narodu, kojem je sudibna i povijest dodijelila “ključnu ulogu na Balkanu”. I sjetite se, da su to djeca u Srbiji i Hrvatskoj učila!!!

I zbog svega toga, začudna je ćutnja većine bosanskih intelektualaca, koji dozvoljavaju da jedna politička partija razapinje čitav svoj narod između Turske i Bosne.

Umjesto zaključka

Inače, za one koji ne znaju, Galipoljska bitka jedna je od najkrvavijih bitaka Prvog svjetskog rata. Vodila se od 25. aprila 1915. do 6. januara 1916. Pored toga, ovo je i jedna od najbesmislenijih i najuzaludnijih bitaka (nisu li takve sve) u kojoj je izginulo preko 100 hiljada ljudi.

