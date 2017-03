Bolovi su u direktnoj vezi sa osjećanjima

Dok su neke vrste boli samo nesrećni rezultat neravnoteže na fizičkom polju, važno je imati na umu da su drugi oblici neugodnosti prvenstveno vezani s vašim emocionalnim stanjem.

Konkretno, nedavna istraživanja pokazuju da određene vrste psihološkog stresa mogu potstaći ili privremeni upalni proces ili dugoročne upale (što dovodi do hroničnog bola), piše The law ofattraction.

Dakle, ako je vaš doktor isključio sve relevantne ozbiljne uzroke i vi još uvijek osjećate bol, pročitajte šta vam ovih 12 različitih tipova boli pokušavaju reći o vašem trenutnom emocionalnom stanju.

1. Bol u gornjem dijelu leđa

Nedostatak odgovarajuće emocionalne podrške često se izražava kao bol u gornjem dijelu leđa, a ponekad je ta neugodnost uzrokovana osjećajem nevoljenosti. Ako osjećate nedostatak podrške jer ste usamljeni, tražite nove načine povezivanja s ljudima (npr. online ili izlaskom po klubovima).

Ako ste trenutno donekle izolovani od ljudi u svom životu, razmislite o tome kako možete razgovarati s njima i tražiti ono što vam je potrebno.

2. Bol u glavi

Učestale glavobolje su često znak da ste preplavljeni s nečim što se događa u vašem životu. Prema tome, jedan od najboljih rješenja je opuštanje.

Probajte meditirati, napravite si toplu kupku ili jednostavno ostanite u ležećem položaju neko vrijeme.

3. Bol u vratu

Istraživanja pokazuju da hroničnu bol u vratu ponekad pokreće nemogućnost opraštanja nekome (ili sebi) za nešto iz prošlosti.

Zapitajte se je li to slučaj i kod vas i razmislite šta je potrebno učiniti da to otpustite. Sjetite se kad god je to moguće – Zakon privlačnosti zahtijeva posvećenu usredsređenost na sadašnjost.

4. Bol u ramenima

Bol u ramenima često dolazi od nošenja teškog emocionalnog tereta. Možda previše toga preuzimate od drugih ljudi ili možda držite sve svoje probleme u sebi.

Razmislite kako možete olakšati taj teret – postoji li neko s kim možete razgovarati i postoji li način da podijelite s nekim vašu pretjeranu odgovornost?

5. Bol u listovima

Kada osjećate bol u listovima, uzrok bi mogao biti ljutnja i zamjeranje. Ako puno vremena provodite fokusirajući se na ono što drugi imaju, sjetite se da vas to usklađuje s vibracijom nedostatka, a na taj način vam je teže privući obilje.

Umjesto toga, pogledajte unutra i pronađite razloge za zahvalnost, za ono što jeste i za ono što imate.

6. Bol u laktu

Kada osjećate bol u laktovima, možda se aktivno opirete novim promjenama koje vam dolaze u život. Prolazite li kroz razdoblje transformacije i doživljavate li taj proces kao nešto zastrašujuće?

Pokušajte se sjetiti da s promjenom dolazi rast i prilika za nove mogućnosti. Svemir nam donosi promjenu samo kada smo je spremni primiti.

7. Bol u donjem dijelu leđa

Začudo, postoje neki dokazi da se hronična bol u donjem dijelu leđa može pojaviti zbog tjeskobe uzrokovane finansijskom situacijom.

Ako ovo zvuči smisleno, razmislite o tome kako možete privući više podrške (recimo, od finansijskog savjetnika ili prijatelja).

Ako niste zabrinuti za novac, vaša bol u leđima može se (kao i bol u gornjem dijelu leđa) odnositi na nedostatak emocionalne podrške.

8. Bol u stopalu

Noge su povezane s raspoloženjem, tako da bolne noge mogu ukazivati na depresivnost i negativnost. Pokušajte shvatiti zbog čega se osjećate na ovaj način i upijate li možda tuđe negativnosti.

Potražite stvari koje vas vesele i ne bojte se tražiti pomoć ako jednostavno više ne možete podići vaše raspoloženje.

9. Bol u koljenu

Studije o boli u koljenu pokazuju da ona može biti povezana s nizom različitih emocionalnih problema, tako da morate kopati dublje kako bi shvatili što se to stvarno događa u vašoj podsvijesti.

Jedna od najčešćih uzroka je tvrdoglavost, npr. ne želite odustati od nečega što više nije uistinu pravo rješenje za vas.

10. Bol u ruci

Kada uzmete u obzir da koristite svoje ruke da popravite stvari, da se povežete s drugima i doživite svijet, nije čudno da je bol u rukama povezana s usamljenošću i izolacijom.

Zašto osjećate stidljivost ili izbjegavate kontakte? Kada shvatite odgovor, znaćete šta treba učiniti kako bi ublažili bol.

11. Bol u kukovima

Bol u kukovima se pojavljuje kada se bojite kretanja na neki način, a često zbog neodlučnosti. Nalazite li se možda ispred dva (ili više) potencijalnih puteva, a teško vam je da shvatite koji biste put trebali slijediti?

Pokušajte napraviti popis ‘za i protiv’ za svaki, ali potrudite se povezati sa svojom intuicijom. Vjerovatno vaše srce već zna pravi put.



12. Bol u gležnju

Konačno, gležnjevi mogu početi da bole kada niste bili odgovarajuće ljubazni prema sebi. Kada ste se posljednji put upustili u nešto u čemu ste istinski uživali?

Briga za svoje potrebe je od vitalnog značaja za zdrav život, stoga izdvojite vrijeme za omiljene hobije ili se jednostavno opustite. I nemojte se iznenaditi ako bol u vašem gležnju popusti do kraja dana.

novosti.rs