Pobjegla iz gepeka

Neimenovana 25-godišnja djevojka je pobjegla iz prtljažnika automobila gdje je bio ubacio mušarac koji je prvo pokušao da je opljačka. Desilo se to u Birmingemu, u saveznoj američkoj državi Alabama.

Napadač je navodno prišao djevojci i tražio da mu preda sav novac koji ima, a kada je rekla da nema ubacio je u prtljažnik njenog automobila i oteo joj mobilni telefon i novčanik. Nakon toga odvezao se do benzinske pumpe, gdje je s njene kreditne kartice pokušao da podigne novac, ali mu ni to nije pošlo za rukom, jer je pokušao da uzme veću količinu novca nego što je dozvoljeno na automatu. S obzirom na to da nije uspio da podigne novac, vratio se u automobil i krenuo dalje. U tom momentu gepek se otvorio i djevojka je uspjela da iskoči i utrči u benzinsku stanicu. Pomoć su joj pružili radnici koji su je sakrili i pozvali policiju. Djevojka je pretrpjela lakše povrede, a otmičar još uvijek nije pronađen.