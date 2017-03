CEDIS: Servisne informacije 22. mart

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Balabani

Kotor

– Kavač

Objekti u kojima že biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.

Podgorica

– Zbog planiranih radova u trafostanici Bulevar Revolucije 12, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće zgrade u ulici Bulevar Revolucije preko puta Pobjede.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu, od 10:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Roždec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Mrke Petrovići, od 10:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Morača, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica Zeta i TS Regionalni vodovod.

Cetinje

Zbog planiranih radova u 35/10 KV trafostanici Novi Obod, od 9:00 do 18:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja naselja Gipos, gornji dio Donjeg Kraja, Ćeranići, Gnjevi Do, IV jul, dio Predgrađa, Barake, dio naselja Đura Petrovića i dio naselja Luke Ivaniševića, dio ulica: Pavla Rovinskog, Omladinske, IV proleterske i Bajove; vodovodno postrojenje Sandin vrh, Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići, dio naselja Luke Ivaniševića, Donjeg Kraja i Aerodroma, dio ulica: Mojkovačke, Omladinske, X crnogorske, Vojvode Boža, Nikole Lekića, Hercegovačke, Bajove, Njegoševe, Peka Pavlovića i dio Bulevara crnogorskih junaka.

Nikšić

Zbog planiranih radova na dalekovodu Grahovo, od 10:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja području Grahova, Spila, Zagora, Okolišta, Grahovac, Zaslap, Nudo, Zakurljaj, Prisoje, Podkraj, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Osječenica, Rojevići, Gornje Polje.

Bar

Zbog planiranih radova na dalekovodu Čeluga-Tomba, od 10:00 do 13:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja Polje i Čeluge.

Tivat

Zbog planiranih radova u 35/10 KV trafostanici Pržno, od 10:00 do 12:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Poluostrvo Luštica, Krašići, Radovići, Đuraševići i Bogišići.



Šavnik

Zbog planiranih radova na dalekovodu Bijela, od 10:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Bijela, Miloševići, Kruševice, Mokro, Gradac, Pošćenje, Petnjica, Duži, Dubrovsko, Komarnica, Rudo Polje, Gornje Polje.

Pljevlja

Zbog planiranih radova na dalekovodu, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Borovica, Podrogatac, Pauče, Šumani II, Vrbica, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Lađana, Zahum i Višnjica.

Plav

Zbog planiranih radova na dalekovodu Plav-Meteh-Hoti, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Jasenice, Hoti i dio potrošača sa područja Đurička rijeka.

Rožaje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Seošnica 1, od 9:30 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju električnom energijom sa trafostanice Seošnica – izvod prema školi.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.