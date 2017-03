CEDIS: Servisne informacije 21. mart

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Balabani

Bar

– Rena bb

– Gvozden brijeg

– Čeluga

Kotor

– Auto kamp

– Sv. Stasije

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.



Podgorica

– Zbog planiranih radova u trafostanici Bulevar Revolucije, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće zgrade u ulici Bulevar Revolucije preko puta Pobjede.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu, od 10:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Roždec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Mrke Petrovići, od 10:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Rogama.

Cetinje

Zbog planiranih radova u 35/10 KV trafostanici Novi Obod, od 9:00 do 18:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Gipos, gornji dio Donjeg Kraja, Ćeranići, Gnjevi Do, IV jul, dio Predgrađa, Barake, dio naselja Đura Petrovića i dio naselja Luke Ivaniševića, dio ulica Pavla Rovinskog, Omladinske, IV proleterske i Bajove, vodovodno postrojenje Sandin vrh, Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići, dio naselja Luke Ivaniševića, Donjeg Kraja i Aerodroma, dio ulica Mojkovačke, Omladinske, X crnogorske, Vojvode Boža, Nikole Lekića, Hercegovačke, Bajove, Njegoševe, Peka Pavlovića i dio Bulevara crnogorskih junaka.

Budva

– Zbog planiranih radova na 35 KV dalekovodu Buljarica-Bijele Poljane, od 9:00 do 17:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Sotonići, Bukovik, Brčeli, Tomići i Bijele Poljane.

– Zbog planiranih radova u 35/10 KV trafostanici Čanj, od 9:00 do 17:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselje Markičići, Čanj Obala i prema Markičićima, hoteli Biserne Obale, Kaptaža-Čanj, Liše Potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni Rt i Velji Grad.

Šavnik

Zbog planiranih radova na dalekovodu Uskoci, od 10:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Bare, Krnja Jela, Sirovac, Štičje, Seoca, Strug, Malinsko.

Rožaje

Zbog planiranih radova u trafostanici Paučina, od 10:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju iz ove trafostanice.

Pljevlja

Zbog planiranih radova na dalekovodu, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe, Borovica, Zenica, Šumani, Vrbica, Kruševo, Dragaši, Kakmuže , Lađana, Pauče, Ljuća, Melajk i Višnjica.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.