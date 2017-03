HRA/SMCG: Policija nedovoljno razumije prava novinara

Akcija za ljudska prava (HRA) i Sindikat medija CG (SMCG) su ocijenili da jučerašnje privođenje urednika dnevnika Vijesti Slavka Raduloviće i Mihaila Jovovića “pokazuje da u policiji postoji nedovoljno razumjevanje novinarskog posla i prava novinara da izvještavaju i fotografišu događaje na javnom mjestu“.

“Da je bilo više sluha da se u Krivični zakonik uvede krivično djelo ‘sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka’ koje su predložili SMCG i HRA, svim policajcima bi moralo biti jasno da je ponašanje prema novinaru poput jučerašnjeg i zabranjeno i kažnjivo. Ovako, nažalost, ostaje atmosfera u kojoj poštovanje novinarske profesije zavisi od ličnih stavova policajaca, šefova u policiji ili ministara unutrašnjih poslova u pojedinačnim slučajevima“, rečeno je u zajedničkom saopštenju za javnost.

HRA i SMCG podsjećaju na svoje predloge da se, osim dopune dva postojeća krivična djela, u Krivični zakonik uvedu krivična djela napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka kao i sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka:

(1) Ko silom ili prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu spriječi novinara u vršenju profesionalnih zadataka ili u vezi sa vršenjem profesionalnih zadataka koje preduzima u okviru svojih ovlašćenja ili ga na isti način prinudi na vršenje profesionalnog zadatka, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako prilikom izvršenja djela iz stava 1 ovog člana učinilac uvrijedi ili zlostavlja novinara ili mu nanese laku tjelesnu povredu ili prijeti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno u grupi ili na organizovan način, ili ga učini službeno lice u vršenju službe, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Za pokušaj djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana kazniće se.