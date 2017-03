Istine i laži o zeolitu

U poslednje vreme mineral zeolit reklamiran je kao „čudotvorni lek za sve bolesti“.

U trenucima očajanja i nemogućnosti da pronađu lek za bolest koja ih muči, ljudi veruju u sve. Nekad su posezali za posebnim čajevima, tinkturama i melemima koji u većini slučajeva nisu štetili ali nisu ni pomagali, a danas je zavladala opšta pomama za zeolitom, mineralom koji se može pronaći na Fruškoj gori, u podnožju Kopaonika i u blizini Pirota.

Dovitljivi trgovci odmah su počeli da ga melju, pakuju i prodaju u praškastom stanju, tvrdeći da je „sjajan za čišćenje organizma“ i da „može da pomogne u lečenju mnogih bolesti“. Naravno, na tome zgrću pare; u zavisnosti od firme koja pakuje zeolit, on košta od 400 do 1.400 dinara za 800 grama.

MIT PRVI: Jedite i pijte šta god želite, zeolit će „pokupiti“ sve otrove iz vašeg organizma!

– Zeolit može da bude koristan, ali naravno da nema ni govora o tome da možete da ispijate litre kafe dnevno, konzumirate alkohol ili gazirane napitke, jedete peciva iz pekare i brzu hranu, i da očekujete da će zeolit sve to uspeti da ’pokrije’ – kaže za portal Nadlanu nutricionista Marija Bojović. – Ukoliko svakog jutra popijete kašičicu zeolita razmućenu u čaši mlake vode, možete da potpomognete varenje i olakšate jetri da eliminiše toksine. Takođe, zeolit je dobar antioskidans, tako pokazuju relevantna medicinska ispitivanja. Ali nema ni govora o tome da je on ’usisivač svih štetnih materija’, niti da ćete pomoću njega uspeti da detoksikujete organizam. Za pravu prirodnu detoksikaciju neophodno je da jedete sveže voće i povrće, da pijete puno vode i da se bavite fizičkom aktivnošću svakoga dana. Zeolit nije zamena za to!

MIT DRUGI: Zeolit čisti kožu bolje od bilo čega, leči i ekceme i psorijazu!

– Maska od zeolita može pozitivno da utiče na ten, ali u praksi još nije zabeležen slučaj izlečenja ekcema ili psorijaze zeolitom – objašnjava doktor medicine Jelena Jovičić. – Kolege dermatolozi znaju koliko su kožne bolesti sklone promenama u odnosu na vremenske prilike, opšte zdravstveno stanje organizma, stresne situacije… Maska napravljena od zeolita u prahu i mlake vode će prijati koži, ali je neće izlečiti. To je još jedan mit o ovom mineralu.



MIT TREĆI: Pijem zeolit i mršavim bez dijete!

– Nije dokazano da zeolit može da pomogne u mršavljenju – kaže za naš portal nutricionista Snežana Ivetić. – Da biste skinuli kilograme, morate da vodite računa o onome što jedete i da budete fizički aktivni. Ne postoji ’usisivač masti’ ili ’čarobni napitak koji uništava kalorije’. Istina je da kod nekih osoba koje imaju problema sa pražnjenjem zeolit može da ubrza rad creva, ali to nije mršavljenje već eliminisanje toksina iz debelog creva.

MIT ČEVRTI: Posle ispijanja vode sa zeolitom nisam morala na operaciju kancera!

– Ovakve izjave su u najmanju ruku opasne – upozorava doktor medicine Jelena Jovičić. – Ukoliko posumnjate na bilo kakvu benignu ili malignu promenu, idite kod lekara i nemojte uzimati nikakve ’proverene lekove’ na svoju ruku. Niko vam ne može zabraniti da pijete zeolit sa vodom ako to želite, ali se nemojte oslanjati na njega da će vas spasiti ’odlaska pod nož’ ako lekar proceni da će to biti najdelotvornije. Dakle, kašika zeolita razmućenog u čaši tople vode svakog dana može da zameni čašu obične vode, ali on nije lek, pogotovo ne za najteže bolesti.

I dok neki pobornici zdrave hrane tvrde da zeolit „skuplja toksine iz organizma bolje i brže od bilo čega na svetu“, svetski priznati učitelj zdrave hrane Georgij Nazarov na drugačiji način opisuje moć ovog minerala:

-Odličan je za skupljanje neprijatnih mirisa; sipajte ga u kanalizacioni odvod, pa ćete se i sami uveriti da odlično eliminiše neprijatne mirise. O njegovoj delotvornosti na ljudsko zdravlje možemo da pričamo za sto godina. Do tada, ja ću i dalje koristiti glinu.

nadlanu.com