Slabe padavine prije podne na sjeveru CG

Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima biće u utorak u južnim i centralnim djelovima Crne Gore. Na sjeveru zemlje biće umjereno do potpuno oblačno, prije podne ponegdje sa slabim padavinama.

Vjetar sjeverni biće mjestimično umjeren do pojačan, a na udare ponegdje kratkotrajno i jak.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od -4 do 7, a najviša dnevna od 2 do 18 stepeni.

U Podgorici će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni biće povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 5, a najviša dnevna do 17 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.