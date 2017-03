Političari a ne klima krivi za glad u Africi

Gladna djeca, uginula stoka na sasušenoj zemlji. Oko 17 miliona ljudi u Africi je ugroženo. Za glad nijesu krive klimatske promjene, već kabadahijski političari i oni na Zapadu koji ih podržavaju.

Jedna stvar upada u oči dok Ujedinjene nacije mole za pomoć glađu ugroženim ljudima u Džibutiju, Eritreji, Etiopiji, Keniji, Južnom Sudanu, Somaliji i Ugandi. To su upravo one zemlje čiji korumpirani i cinični političari uopšte ne drže do demokratije. Oni gaze ljudska prava, raspiruju etničke i vjerske sukobe kako bi ostali na vlasti, piše Ludger Šadomski za DW.