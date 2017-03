CEDIS:Servisne informacije za 13. mart

Nova elektronska brojilabiće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Bar

– Čeluga

– Rena bb

– Gvozden brijeg

– Ronkula

Kotor

– Ljuta

– Škaljari

U toku radova na ugradnji novih brojila, potrošači će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti putem call centra, na broj telefona 19100.

Podgorica

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Lijeva Rijeka, od 10:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Kruševice.

Nikšić

– Zbog planiranih radova na 110(35)KV dalekovodu Kličevo-Brezna, od 8:00 do 17:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Lipova Ravan.

Herceg Novi

Zbog planiranih radova u trafostanici Bazen (trafostanica ispod Dječije bolnice), od 9:00 do 13:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju iz ove trafostanice.



Ulcinj

– Zbog planiranih radova na 35 KV dalekovodu Kodre-Velika plaža 1, od 10:00 do 13:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće kompletno područje Velike plaže, Đerana, Donjeg i Gornjeg Štoja, Reča i Ade Bojane.

– Zbog planiranih radova na 35 KV dalekovodu Velika plaža 1-Velika plaža 2, od 13:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće kompletno područje Donjeg i Gornjeg Štoja, Reča i Ade Bojane.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Zoganje (prema džamiji), od 8:30 do 11:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači dijela Zoganja prema džamiji.

Pljevlja

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Mijakovići, Nange, Vrba, Popov Do ,Šljuke, Cerovci, Meljak, Višnjica i ulica Oslobođenja.

Žabljak

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Ivan Do, od 10:00 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Ivan Do.

Berane

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Mašte 1, od 9:30 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju iz trafostanice Mašte 1.

Rožaje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Seošnica 1, od 9:30 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju iz trafostanice Seošnica 1.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je Crnogorski elektrodistributivni sistem.