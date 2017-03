SB upozorava na ozbiljnu dužničku krizu u Crnoj Gori

Crna Gora, s obzirom na ozbiljnost dužničke krize, neće biti u mogućnosti da obnovi povjerenje međunarodnih investitora bez brzih i odlučnih reformi javnih politika kojima bi se uspostavio balans budžeta do 2019. godine, ocijenila je Svjetska banka (SB), prenose Vijesti.

“SB bi mogla da razmotri seriju od dva godišnja zajma za razvojnu politiku od po 45 miliona američkih dolara, koji su povezani sa prethodnim aktivnostima na smanjenju fiskalnog deficita i unaprijeđenju javnih finansija i održivosti finansijskog sektora. Pored toga, pripremljen je Projekat za poresku administraciju i spreman je za pregovaranje sa Vladom kada joj to bude odgovaralo“, navodi se u Preporukama za javne politike 2017. koje je objavila SB.

SB smatra da je “neophodna fiskalna konsolidacija od dva do tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) godišnje u periodu od ove do 2019. godine, kao minimum, kako bi se preokrenuo alarmantni trend duga i postigao izbalasirani budžet do 2019”.

SB savjetuje da Vlada treba da preduzima stalne mjere i na strani prihoda i rashoda. Primjera radi, “treba da ‘preokrene’ nedavna povećanja socijalnih transfera i zarada u javnom sektoru, optimizuje druge rashode, definiše prioritetne javne investicije, mobiliše nove prihode i smanji poreska izuzeća“.

SB ocjenjuje da je u Crnoj Gori fiskalni deficit visok, što uzrokuje dodatnu akumulaciju duga.