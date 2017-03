Plantaže kriju ugovor sa “Živom istinom”

Nevladina organizacija Građanska alijansa je saopštila da već godinu i po neuspješno pokušava da dođe do ugovora koji Plantaže imaju sa emisijom „Živa istina” autora Darka Šukovića, iako je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodnom pristupu informacijama još u maju prošle godine naložila kompaniji da to uradi.

“Plantaže su brend po kom je Crna Gora bila prepoznatljiva ne samo na prostorima bivše Jugoslavije već i mnogo šire i koja je značajno učestvovala u izvozu Crne Gore. Ekonomska moć ovog društva je sa godinama blijedila i u prvoj polovini 2016. godine računovodstveno iskazan gubitak kompanije Plantaže iznosio je 3,75 miliona eura. Odgovoran odnos prema državnom novcu i racionalno trošenje je način na koji treba da funkcionišu sve državne institucije a posebno one koje posluju sa gubitkom. Upravo to je bio motiv da putem zakona o slobodnom pristupu informacijama dođemo do podataka o trošenju novca ovog društva”, naveo je u saopštenju kordinator Građanske alijanse Milan Radović, prenose Vijesti.

Oni navode da ovakvo uporno skrivanje informacija i nakon rješenja Agencije opravdava ozbiljnu sumnju da se radi o poslovnom angažmanu koji nije u interesu građana i javnog interesa, već pojedinačnih i privatnih.