Marine Le Pen: Rusija nije prijetnja Evropi

Kandidatkinja za predsjednicu Francuske Marine Le Pen je, u intervju za CBS, nazvala “velikom prevarom” tvrdnje da Rusija predstavlja prijetnju Evropi. Ona je istakla da je prava opasnost pokretanje hladnog rata protiv Rusije što bi dovelo do još većeg zbližavanja Rusije i Kine.

Upitana smatra li Vladimira Putina prijetnjom, Marine Le Pen je bila izričita: “Ne, ne smatram ga prijetnjom. Ništa što je Vladimir Putin do sada napravio ne dovodi me do takvog zaključka”.