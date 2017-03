CEDIS:Servisne informacije za 09. mart

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Petrovac

– Stupovi

Kotor

– Ljuta

– Škaljari

– Stari grad

– Mlini

U toku radova na ugradnji novih brojila potrošači će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti putem call centra, na broj telefona 19100.

Podgorica

– Zbog planiranih radova u trafostanici Osnovna škola Savo Pejanović, od 9:00 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači u ulici Miljana Vukova.

Cetinje

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Lovćen, od 10:00 do 15:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Turska ambasada-Vrela, od 8:30 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Obzovica, Pačarađe, Gluhi Do, Drenov Do i Prekornica.

Danilovgrad

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Danilovgrad, od 9:00 do 14:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i dio Lazina.

Nikšić

– Zbog planiranih radova u trafostanici Štedim- Vitalac, od 9:00 do 11:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Štedim, Vitalac, Riđani, Crnodoli, Kapino Polje i Hercegovacki put broj 4.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Vilusi, od 10:00 do 13:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Vilusa.

Bar

– Zbog planiranih radova na 35 KV dalekovodu Čanj-Đurmani-Sutomore, od 9:00 do 17:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselje Kovači, Gornji Ðurmani i Pumpno postrojenje regionalnog vodovoda u Đurmane.

Ulcinj

– Zbog planiranih radova u trafostanici Štojski bunar, od 9:30 do 14:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Štojski bunar.

– Zbog planiranih radova u trafostanici Kruče izvor, od 9:30 do 13:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Kruče-dio iznad magistrale.

Bijela

– Zbog planiranih radova na ugradnji daljinskih brojila, od 8:00 do 18:00 sati, povremeno će ostajati bez napajanja električnom energijom potrošači koji se napajaju iz trafostanice Dubravica.

Bijelo Polje

– Zbog planiranih radova na raskresivanju u trasi 35 KV dalekovoda Medanovići-Čokrlije, od 9:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Pavino Polje i Tomaševo.

Žabljak

– Zbog planiranih radova na kablovskom vodu Stanovi-Šik, od 13:00 do 16:00 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće cijelo gradsko područje Žabljaka.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je Crnogorskielektrodistributivnisistem.