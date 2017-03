Sporne Hip kašice sa arsenom bile namijenjene promociji

Uvoznik proizvoda Hip, kompanija Alca, je saopštila da se sporna kašica “Hip bio instant” nije prodavala niti će se naći u prodaji na tržištu.

Riječ je, kako tvrde, o uzorku od 20 grama koji je bio namijenjen u promotivne svrhe, prenosi B92.

“Taj uzorak smo dobili iz Austrije i pošto je utvrđeno da on sadrži arsen u većim koncentracijama od one koja je dozvoljena prema domaćim propisima (ali je dozvoljena prema standardima Evropske unije), odustali smo od dalje analize i nismo ni namjeravali da to prodajemo”, kaže brend menadžerka Alce Marija Đorđević i dodaje da je u medijima pogrešno objavljeno da je kašica u prodaji, što je uznemirilo roditelje, kupce ovih proizvoda.

Povodom vijesti o navodno povišenim nivoima arsena u HiPP kaši od pirinča, ova kompanija se oglasila saopštenjem u kojem se navodi da ni u jednom trenutku nije postojao zdravstveni rizik po bebe i malu djecu.