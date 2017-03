DW: Balkanski gubitnici koji žele zadržati vlast

Od Beograda preko Banja Luke pa do Prištine političari ponovo govore o ratu i podjelama. No brzo u oči upada sljedeće: To govore politički gubitnici koji pokušavaju zadržati svoju vlast, ocjenjuje Frank Hofman u tekstu objavljenom na jednom od online izdanja DW.

“Dakle aktualne verbalne prepirke na Balkanu nisu ništa više nego prazne riječi neprikladne vremenu u kojem su izgovorene. Prazne floskule jedne generacije političara koje je na vlast doveo raspad bivše Jugoslavije. Socijalistička višenacionalna država je nakon četiri desetljeća totalitarne vladavine okončana, njeni nacionalistički grobari su preživjeli do danas. Sasvim je moguće da je sada njihovo vrijeme pri kraju. Oni još uvijek pokušavaju kod biračkog tijela svojom nerealnom retorikom zamaskirati svoju bijednu bilancu koju su ostvarili kada je riječ o zapošljavanju i standardu. Još uvijek nedostaju političke alternative – no to bi se ipak moglo promijeniti”, piše Hofman.