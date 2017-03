CEDIS:Servisne informacije za 02. mart

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Zeta

– Balabani

– Golubovci

Herceg Novi

– Bijela

– Kampovi Jadran, Dunav, Galeb, Sarajevo i Šumadija

– Kumbor

U toku radova na ugradnji novih brojila potrošači će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti putem call centra, na broj telefona 19100.

Podgorica

– Zbog planiranih radova u trafostanici Stara Zlatica 3, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja u Park šumi Zagorič.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Vazdušni tuzi, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potročači sa područja Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

Zbog planiranih radova u trafostanici, od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Povije, Ostrog i Dabovici.

Cetinje

Zbog planiranih radova na dalekovodu Lipovik, od 9:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Čukovići, Zajčina, Mihaljevići, Poseljani i Zaštek.

Danilovgrad

Zbog planiranih radova na dalekovodu Klikovače, od 11 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Podanje, Klikovače, Komunica, Novo Selo kao i preduzeća Čakarević, Rakočević, Pirela i Clean Max.

Bar

Zbog planiranih radova na 35 KV dalekovodu Sutomore – Đurmani, u terminu od 9 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselje Kovači.

Berane

Zbog planiranih radova na dalekovodu Zaostro, od 9:30 do 15:30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Kips, Rudeš, Talum, Tunel Tifran, Zaostro, Crvljevine, Lukavica, Štitari, Ruišta, Bubanje i Izbjegličko naselje.

Pljevlja

– Zbog planiranih radova u trafostanici 35/10 Gradac, od 12 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Gradac, Meljak, Vrba, višnjica, Popov Do, Leovo Brdo, Glisnica, Rađevići, Boljanići, Kovač, Potkovač, Strahov Do, Puzići, Bjeloševina, Prehari, Poblaće i Metaljka.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je Crnogorski elektrodistributivni sistem.