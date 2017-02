CEDIS: Servisne informacije za 22. februar

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Bar

– Polje

– Čeluga

– Miljanov most



Herceg Novi

– Kumbor 2

– Kampovi Boka, Jadran, Dunav, Galeb, Bosna i Šumadija

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja elektrčnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.

Podgorica

– Zbog planiranih radova u trafostanici Samacki hotel , od 9.30 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača iz ulice 27. Mart (zgrada Pamučnog i naselje oko nje).

– Zbog planiranih radova u trafostanici Čelebić Stari Aerodrom, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće zgrada Čelebić na Bulevaru Pera Ćetkovića kao i Vojna zgrada iza nje.

– Zbog planiranih radova u trafostanici Škola Zlatica, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće OŠ Dragiša Ivanović na Zlatici i dio naselja oko nje.

– Zbog planiranih radova u trafostanici Dispečerski centar, od 11 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Nacionalni dispečerski centar u Moskovskoj ulici.

– Zbog planiranih radova u trafostanici Vojislavljevića, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači u ulici Vojislavljevića.

– Zbog planiranih radova u trafostanici Zelenika 2, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači u ul. AVNOJ-a, Manastirska ulica i dio ul. Ruža.

– Zbog planiranih radova u trafostanici Donji Kokoti 1, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači dijela Donjih Kokota

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Podgorica, od 8 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Velje Brdo i Donje Šume.

Cetinje

Zbog planiranih radova na dalekovodu Turska ambasada-ogranak Vrela, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela, Obzovica, Pačarađe, Gluhi Do i Prekornica.

Nikšić

– Zbog planiranih radova u trafostanici Koni, od 10 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači naselja pod Trebjesom.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Dragovoljica i Dabovica.

Pljevlja

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja sela Ljuća, Vrbica, Brvenica.

Andrijevica

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Kralje, od 9.30 do 15.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Sjenožeta, od 9.30 do 15.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

Ulcinj

– Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Gač, od 10 do 15.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Gač.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Mavrijan-Kruče, od 9 do 10 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Kruče i Krute.

Tivat

Zbog planiranih radova u trafostanici 35/10 KV Tivat, od 11.30 do 16 sati, dolaziće do povremenih prekida u napajanju električnom energijom na području od Lepetana do Gradiošnice.