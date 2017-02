CEDIS: Servisne informacije za 20. februar

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Bar

– Polje

– Čeluga

– Miljanov most

Herceg Novi

– Kumbor 2

– Kampovi: Boka, Jadran, Dunav, Galeb, Bosna i Šumadija

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova bvrojila biće bez napajanja ktričnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.

Podgorica

– Zbog planiranih radova u TS 10/0,4 kV Sol. Slobode 2, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće zgrade na uglu ulica Hercegovačke i Slobode.

– Zbog planiranih radova u TS 10/0,4 kV Ave Marija Kolčević, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće bivša zgrada Vatrogasne na uglu ulica Novaka Miloševa i Brastva i jedinstva .

– Zbog planiranih radova u TS 10/0,4 kV Vojislavljevića , od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće ulica Vojislavljevića.

Nikšić

– Zbog planiranih radova na NN mreži, od 8 do 11 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači dijela Rastoka.

Pljevlja

– Zbog planiranih radova na NN mreži, od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači na područiju Židovića, selo Podrogatac i Orlja.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.