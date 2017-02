Varadi: Teško mi je da zamislim novi dokaz za genocid

Tibor Varadi, nekadašnji član tima Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i stručnjak za međunarodno pravo, kaže za Insajder.net da postoje proceduralne poteškoće za pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocid.

“Prvo, relevantne su samo novootkrivene činjenice, i to u poslednjih šest meseci. To bi značilo da bi nešto trebalo da bude otkriveno posle 17. avgusta ako govorimo o pokretanju revizije na današnji dan. Zaista ne znam šta se to novo otkrilo između 17. avgusta i danas. To bi moralo biti nešto što vezuje Srbiju za sukob“, objašnjava Varadi.

Varadi pojašnjava da je neophodno da se akcija u kojoj je počinjen genocid vezuje direktno za Srbiju.

„Teško mi je da zamislim takav dokaz, ali ja ne znam sve što drugi znaju“, naveo je.

Drugi problem je validnost ovlašćenja za vođenje postupka pred Međunarodnim sudom, kaže Varadi.

“Pitanje je da li to ovlašćenje koje dato još 90-ih i danas važi s obzirom na to da Predsedništvo BiH nije dalo novo ovlašćenje. Tu je važno ko predstavlja državu, a koliko ja razumem samo jedan član Predsedništva je za reviziju. Dakle, u obzir dolazi samo to ovlašenje koje je izdato još 90-ih godina“, kaže Varadi za Insajder.net.

Na savjetovanju u sarajevskoj Vijećnici, bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović dobio je opštu podršku Bošnjaka za podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi protiv Srbije za genocid. Izetbegović je najavio da će zahtjev za reviziju biti predat Hagu sledeće nedjelje.