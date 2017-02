Ugledni psihijatar: Tramp nije mentalno bolestan

Izvještaji koji upućuju na to da aktualni predsjednik SAD Donald Tramp ima narcistički poremećaj ličnosti ili čak maligni narcizam, netačna su i dovode javnost u zabludu, smatra jedan od vodećih svjetskih psihijatara, profesor emeritus na univerzitetu Djuk (Duke) dr Allen Frances.

“Većina dosadašnjih dijagnoza koje bih ocijenio amaterskima pogrešno predsjedniku Trampu pripisuje narcistički poremećaj ličnosti. S obzirom na to da sam ja jedan od autora obilježja i kriterija kojima se definiše taj poremećaj, mogu reći da ih predsjednik Trump ne ispunjava”, napisao je Frances u pismu listu Njujork tajms.

Ugledni stručnjak kaže da Tramp može “biti narcis svjetske klase”, ali da ga to ne čini mentalnim bolesnikom”. On dodaje da mu to ne uzrokuje psihičke tegobe nužne za dijagnosticiranje mentalnog poremećaja, prenosi portal Index.hr.