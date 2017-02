Odgođeno suđenje Kneževiću

Suđenje predsjedniku Demokratske narodne partije (DNP) i funkcioneru Demokratskog fronta (DF) Milanu Kneževiću, koje je trebalo da počne danas, odgođeno je za 16. mart.

Knežević se sumnjiči da je u noći protesta, 17. oktobra 2015. godine, kada su uklanjani šatori ispred zgrade Skupštine, nasrnuo na policajca i počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, za koje je zaprijećena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, prenosi RSE.

Jedan od lidera DF je za Dan saopštio kako nema dileme da je sve ovo nastavak progona DF-a i njega kao predsjednika stranke koja je konstituent tog političkog saveza.

“Jasna je namjera tužilaštva da me poslije godinu i po osudi na kaznu zatvora od šest mjeseci kako bi mi automatski prestala poslanička funkcija i time pokušali da me eliminišu iz političkog života. Nijesam se uplašio te mogućnosti, ne postoji ta kazna koja bi me mogla zaustaviti u političkim aktivnostima koje sprovodim ovih mjeseci, kao što je organizovanje narodnog referenduma oko učlanjenja u NATO, i rad na afirmisanju ideje o srpsko-bošnjačkom pomirenju. Svjestan sam činjenice da mogu da završim u zatvoru, ali i oni moraju biti svjesni činjenice da ja ostajem predsjednik partije koji je spreman da nastavi političku borbu, uvjeren da se nalazi na pravom putu”, kazao je Knežević za Dan.