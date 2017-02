Piše vam se dobro

Javlja: Dejan Kožul

Ima tome nekih godinu dana kako se beogradskom scenom iz zgrade BIGZ-a probio snažni gitarski zvuk Crva, benda kojeg je okupio i kojeg vodi Damjan Babić.

Nije floskula, ali za Crvima se doista dizala prašina. Godinu dana nakon toga, nakon izmena u samom bendu, objavljen je i prvi album “Piše nam se dobro” (https://grupacrvi.bandcamp.com/releases), a Crvi su u sastavu – Damjan Babić i Vladimir Pejković došli u Umetnobil u goste KUPEK-u.

Dobro vam se piše jer, ako vas to zanima, u ovom KUPEK-u možete saznati dosta toga o Crvima. Kako se menjala postava, te kako se Vlada, koji se do Crva uglavnom bavio muzikom za pozorište i film, uključio u bend, kako se snalaze znajući da su druga dva člana benda – Ivan i Marko aktivni u Bitipatibiju, te koliko to remeti neki koncept i plan?

Zanimljivo je bilo čuti kakva iskustva sa Crvima ima Vlada, kojem je ovo prvo bendovsko iskustvo, što nije slučaj sa ostalim “crvima”, te kako se u sve to uklapa on sa muzičkim obrazovanjem i Damjan, koji za sebe kaže da je samouki muzičar.

Ako kojim slučajem ili još bolje namerom odete na koncert Crva čućete više pesama nego ih ima trenutno na albumu, a to je zato jer Crvi intenzivno rade na novim pesmama, pa se uskoro može očekivati i nastavak ovog albuma u vidu EP-a ili nečeg trećeg. Kod njih ne postoji problem odnosno prokletstvo onog drugog albuma. Na kraju, to je samo pitanje forme a ona u današnje vreme i ne znači mnogo. Bitno je svirati i Crvi su tu po shvatanju možda najbliži Repetitoru. Jedno je studijski snimak, ali živi nastup ima posebnu draž. U njihovom slučaju toliku da im je neki od živih nastupa obezbedio suizdavača albuma koji dolazi sa “one strane bare”, odnosno iz SAD-a. Reč je o izdavaču pod nazivom “Gezellig Records” a ovu našu sredinu pokrila je etikete “Više manje zauvijek”.

Deo razgovora posvetili smo i gradu Beogradu i odnosu grada i građana naspram Crva, ali i ostalih, nazovimo ih alternativnih bendova. Damjan već godinama probe održava u BIGZ-u, zgradi koja je imala potencijal da postane jednim od najzanimljivijih neformalnih kulturnih centara. Ta šansa je propuštena, a odnos prema BIGZ-u je paradigma odnosa grada i države naspram svega što se ne očeše o zvanične strukture. Osetićete u ovom KUPEK-u i bes zbog takvog stanja, ali to je ujedno i neka vrsta pokretača Crva.

Ali nije samo to. Krivi smo i mi. Sa BIGZ-om ili bez BIGZ-a nastupe Crva prati tek nešto više od stotinu ljudi, ali ne samo Crva iako je sve dostupno i to besplatno.

Ali to je problem sa kojim se suočavamo svi, uključujući i KUPEK i povlačenje bi bilo priznanje poraza. Jednom stotina, drugi put 101, pa 102 i tako dok ne shvatimo da “piše nam se dobro”, a to vam svakako ne gine ako posetite neki od nastupa Crva.

U međuvremenu upoznajte se malo bolje sa njima preslušavajući njihov prvenac i uz razgovor sa Damjanom i Vladom. KUPEK # 176 poslušajte ovde.