Međunarodni dan djece oboljele od raka

Danas se obilježava Međunarodni dan djece oboljele od raka.

Dječiji rak je jedan od najčešćih uzroka smrtnosti djece, a po istraživanjima IARC (The International Agency for Research on Cancer) iz 2015. dječiji rak je u porastu.

Od sedamdesetih godina prošlog vijeka je taj broj, globalno za djecu od 0-14 godina, porastao sa 165.000 na 215.000, a za tinejdžere od 15-19 godina, godišnje je broj novodijagnostikovanih 85.000.

Srbija je prva u Evropi po broju djece oboljele od raka.