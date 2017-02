CEDIS: Servisne informacije za 16. februar

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Herceg Novi

– Igalo – servisna zona

– Zelenika

– Loznička

– Njegoševa

– Stari kino

– Kragujevačka

– Kuti

– Kumbor

– Djenovići



Bar

– Polje

– Čeluga

– Tomba

– Miljanov most

– V. Rolovića

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.

Podgorica

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Draževina, od 10 do 14 sati, baz napajanja električnom energijom ostaće Podstrana, Kornet, Popratnica, Draževina i Krusi.

– Zbog planiranih radova u trafostanici Samački hotel, od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača iz ulice 27. Mart (zgrada Pamučnog i naselje oko nje).



Cetinje

– Zbog planiranih radova na dalekovodu Cetinje, od 9.30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Orašani, Mikulići, Tomići i Štitari.

– Zbog planiranih radova u trafostanici 35/0,4 KV Lastva Čevska, od 12 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Lastve Čevske.

Nikšić

– Zbog planiranih radova u reonu trafostanice Zagrad II, od 9 do 11 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja naselja Zagrad.

– Zbog planiranih radova u reonu trafostanice Morakovo III, od 11 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja naselja Morakovo.

– Zbog planiranih radova na dalekovodu, od 10 d0 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Stubice, Bogetića, Drenoštice, Vitasojevića i Milojevića.

Pljevlja

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja naselje Židovići, Pekara, selo Praičica i selo Zabrnjica.

Plav

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži Brezojevica 2, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

Budva

– Zbog planiranih radova u trafostanici Zavala, od 9 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Repetitori na rtu Zavala.

– Zbog planiranih radova u trafostanici Belvi I, od 9 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Hotel Belvi.

Ulcinj

Zbog planiranih radova na dalekovodu Mavrijan-Kruče, od 10.30 do 15.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Kruče i Krute.

Tivat

– Zbog planiranih radova u trafostanici 35/10 KV Račica, od 11 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Indurstrijske zone Račica, Meštrovića peć, Obala Đuraševići i Kaluđerovina.

– Zbog planiranih radova na električnoj mreži, od 8 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači u naselju Dumidran.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.