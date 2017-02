CEDIS: Servisne informacije za 13.februar

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Ulcinj

– Bgd naselje 2

– Djerane bb

– Štoj – centar

– Femići

– Bregvija



Herceg Novi

– Zelenika

– Lozničko

– Njegoševa

– Kuti

– Njegoševa

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.

Podgorica

-Zbog radova u trafostanici Zagorič Stambena 1, od 10 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio ul. Nikole Tesle i ul. dr Saše Božovića.

-Zbog radova u reonu trafostanice Donji Kokoti 1, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Donjih Kokota.

-Zbog radova u trasi dalekovoda Zlatica, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Zagoriča oko groblja i Stara Zlatica.

-Zbog radova u reonu trafostanice Zlatica Kom, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Zlatice oko stadiona Koma.

-Zbog radova u trasi dalekovoda Danilovgrad, od 09 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate,Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i Gola strana.

Plav

-Zbog radova na mreži Brezojevice 2, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Brezojevice.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.