CEDIS: Servisne informacije za 10.februar

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Ulcinj

– Bgd naselje II

– Štojski bunar

Herceg Novi

– Igalo – servisna zona

– Zelenika

– Loznička

– Njegoševa

– Stari kino

– Kragujevačka

– Kuti

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.

Podgorica

-Zbog radova na mreži, od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio ul. II crnogorskog bataljona, dio ul. Trifuna Đukića i dio Piperske ulice.

-Zbog radova u trafostanici City kvart 3, od 9 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio City kvarta preko puta Super Volija.

-Zbog radova u trasi dalekovoda Zlatica, od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Zagoriča oko groblja i Stara Zlatica.

-Zbog radova na dalekovodu Vojni aerodrom, od 9 do 10 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega, dio Bijelog Polja i dio Goričana.

-Zbog radova u trasi dalekovoda Danilovgrad, od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate,Vranjske njive, Miletine mjive, Radevići, Velje brdo, Vukovići i Gola strana.

Cetinje

-Zbog radova na dalekovodu Meterizi, od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

Pljevlja

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži, od 11.00 do 15.00 sati, bez napajanja elekričnom energijom biće potrošači u ulici 29.novembra, dio ulice Njegoševa i Drvarska, ul. Nemanjina, ul. Vase Čarapića.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.