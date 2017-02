CEDIS: Servisne informacije za 9.februar

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Ulcinj

– Bgd naselje II

– Štojski bunar



Herceg Novi

– Igalo – servisna zona

– Zelenika

– Loznička

– Njegoševa

– Stari kino

– Kragujevačka

– Kuti

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja ktričnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.

Podgorica

-Zbog radova u trafostanici Blok 5 D1, od 10 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće zgrada D1 i zgrada Voli-ja u ul. Blaža Jovanovića i Trgu Nikole Kovačevića u Bloku V.

-Zbog radova u reonu trafostanice masline 1, od 9 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Skopske ulice, dio ulice X crnogorske brigade, dio ul. Ruđera Boškovića, dio Sarajevske ulice, dio ul. Carev Laz, dio ul. Đulje Jovanova i dio ul. Tripe Kokolja.

-Zbog radova u trafostanici Džan, od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće ul. Džan, ul. Đečevića, ul. Mirka Vešovića, dio ul. Slobodana Škerovića i zgrada u ul. Oktobarske revolucije.

-Zbog radova u trafostanici Laboratorija, od 11.30 do 12.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio zgrade Tehničkog fakulteta.

-Zbog radova na dalekovodu Medun, od 9 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač.

Cetinje

-Zbog radova na dalekovodu Cetinje, od 9.30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Orašani, Mikulići, Tomići i Štitari.

Pljevlja

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži, od 11.00 do 15.00 sati, bez napajanja elekričnom energijom biće potrošači u ulici 29. Novembra, dio ulice Njegoševa i Drvarska, selo Brvenica i Podrogatac.

Tivat

-Zbog radova na mreži, od 9 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Podkuk.

Herceg Novi

-Zbog remonta trafostanice Bijela, od 11 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Bijela i Kamenari.

-Zbog radova u trafostanici Baošići , od 10 do 11 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Baošići.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.