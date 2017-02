HRA:Tortura da se kažnjava strožije, ubistvo i tortura da ne zastarijevaju

U cilju zaštite prava na život i zabrane torture, Akcija za ljudska prava (HRA) je predložila Ministarstvu pravde da se Krivičnim zakonikom Crne Gore (KZCG) propiše da krivično gonjenje i izvršenje kazni za ubistvo i torturu ne zastarijeva i da se propišu strožije kazne za sva krivična djela koja inkriminišu radnje s obilježjima torture.

“Imajući u vidu zabrinjavajući trend povećanja broja ubistava u Crnoj Gori, od kojih je znatan broj još uvijek nerasvijetljen, kao i dosadašnju nekažnjivost policijske torture, koja ili uopšte nije kažnjena ili je kažnjena preblago, predloženim izmjenama KZCG država bi odgovorno djelovala u cilju sprječavanja ubistava i torture, odnosno zaštite temeljnih ljudskih prava u skladu s međunarodnim standardima”, rečeno je u saopštenju HRA.

Ova podgorička nevladina organizacija napominje da bi na ovaj način bile prihvaćene i preporuke Komiteta protiv torture, koji je 2014. godine Crnoj Gori predložio da upotpuni definiciju torture, propiše strožije kazne za torturu i obezbijedi da ona ne zastarijeva.

HRA podsjeća na to da je pomenute izmjene predložila tadašnjem ministru pravde i potpredsjedniku Vlade Dušku Markoviću prvi put u junu 2013. godine, a zatim ministru pravde Zoranu Pažinu u avgustu 2016. godine, a da je juče, preko savjetnika u Ministarstvu, to ponovljeno “u skladu s programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koja traje do 20. februara 2017. godine”.