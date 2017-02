Crna rupa “guta” zvijezdu duže od 11 godina

Američki naučnici su otkrili da crna rupa koja je od zemlje udaljena 1,8 milijardi svjetlosnih godina već duže od 11 godina guta zvijezdu.

Istraživač sa Univerziteta New Hampshire Dacheng Ling ističe da od 1990-tih godina prate način na koje crne rupe gutaju zvijezde, ali da je to trajalo godinu dana te da je 11 godina najduže do sada.

Lin i njegov tim podatke su dobili od teleskopa sa X-zracima smještenim u orbiti Zemlje, prenosi Anadolija.

“Bili smo svjedoci spektakularnom i dužem umiranju zvijezde”, izjavio je Lin koji je kazao i da je crna rupa zvijezdu počela da guta u julu 2005. godine.

Crna rupa bi, prema naznakama kompjuterskih modela, zvijezdu trebala u potpunosti da proguta u narednih deset godina.

Istraživanje je objavljeno u listu Nature Astronomy.