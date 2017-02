CEDIS: Servisne informacije za 8.februar

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Ulcinj

– Banjalučko naselje

– Bgd naselje II

Herceg Novi

– Zelenika

– Benovo

– Sunčana obala

– Njegoševa

– Igalo – servisna zona

– Loznička

– Njegoševa

– Stari kino

– Kragujevačka

– Kuti

Objekti u kojima će biti ugrađivana nova brojila biće bez napajanja električnom energijom od 08.00 do 18.00 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti na broj telefona 19100.

Podgorica

-Zbog radova u trafostanici 35/10 kV Tuzi, u od 10 do 11 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Akšabanovići, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Krševo, Gurec, Ramza Caf, Drume, Božaj, Kremza, Skorać, Kar. Jagoda, Helnica, Nobom, Traboin, Vulevići, Tergaja, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, Vuksanlekići, Sukuruć, Dreševići, Podhum, Vranj, Kodrabudan, STS Gojčaj , STS Rokšped, Dušići, Kodra, Lekovići, Vladne i Dubrava.

-Zbog radova u trafostanci Stara Varoš 2, od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće zgrade na uglu ul. Bratstva i jedinstva i Oktobarske revolucije kao i naselje iza njih.

-Zbog radova na dalekovodu Vojni aerodrome, od 9 do 10 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega, dio Bijelog Polja i dio Goričana.

-Zbog radova na dalekovodu Podgorica, od 9 do 10.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Stologlav, Eko selo, Lakat, Iverak, Osredina, Bregovi Mijovića, Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri do, Ruišta, Vukotica, Velje brdo, Donje šume, Pričelje, Markovo kopito kao i preduzeća: Šampinjoni i Fabrika sira.

-Zbog radova u reonu trafostanice Kula Donji Kokoti, od 9 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Donjih Kokota.

-Zbog radova na dalekovodu Doji Kokoti, od 9 do 13 sati, bez napajanaj električnom energijom ostaće Beri, Gornji Kokoti, dio Farmaka i Šteke.

-Zbog radova na dalekovodu Mareza 2, od 9 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Sadine, Sjenokos i Elastik.

Nikšić

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži, od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće mještani sela Dubočke.

Kotor

-Zbog radova u trafostanici Grbalj, od 11 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Grbalj, bez napajanja , Kavač, Bigova, Radanovići i Lastva grbaljska.

Herceg Novi

-Zbog radova na trafosttanicama, od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Kumbor, Baošići i Zelenika.

Ulcinj

-Zbog radova u trafostanici, od 9.30 do 10 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Dom zdravlja, Sud Pošta, naselje oko Doma zdravlja.

-Zbog radova u trafostanici Pinješ 1, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselje Pinješ kod spomenika.

Berane

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Luge 1, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Luge.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.