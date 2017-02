Za svakog učenika novi pozdrav

Nastavnik engleskog jezika Beri Vajt Džunior postao je jedna od najpopularnijih osoba u osnovnoj školi ‘Ešli Park’ u Sjevernoj Karolini nakon što je osmislio poseban način rukovanja sa svakim učenikom.

“Kada dođu ispred učionice imamo naš način izgovaranja pozdrava ‘dobro jutro’ i onda radimo. Uvijek sam energičan i pokreti koje pravimo donesu uzbuđenje i daju im energiju za časove”, objašnjava Vajt, prenose online mediji.

Svako rukovanje je različito i koristi posebne pokrete koji su povezani sa učenikovom ličnošću.

“Počeo sam to da radim sa jednom učenicom četvrtog razreda i čekala me je svako jutro ispred učionice da se pozdravimo te je onda odlazila na čas u drugu učionicu i nekada je kasnila na časove zbog pozdrava. Ove godine sam to počeo da praktikujem sa svim učenicima. Vidio sam da im to mnogo znači. Sada to žele i učenici trećih razreda”, kaže Vajt.

Vajt je pokrenuo i sekciju stepa u školi i iskoristio je neke pokrete za osmišljavanje rukovanja s učenicima.

“Berijevo rukovanje predstavlja njegov autentičan način izgrađivanja veza sa učenicima. Kada djeca znaju da je njihovim nastavnicima stalo, onda obraćaju više pažnje, trude se i žele da budu uspješni”, rekla je direktorka škole Megan Loftus.