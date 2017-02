CEDIS:Servisne informacije za 6.februar

Nova elektronska brojila biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Ulcinj

– Monako

Herceg Novi

– Zelenika

– Benovo

– Sunčana obala

– Njegoševa

U toku radova na ugradnji novih brojila, potrošači će biti bez napajanja ktričnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti putem call centra, na broj telefona 19100.

Podgorica

-Zbog radova na dalekovodu Mareza 2, od 9 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Sadine, Sjenokos i Elastik.

-Zbog radova u trafostanici Fin Invest, od 9 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće zgrada Telekoma na raskrsnici Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Moskovske ulice.

-Zbog radova u reonu trafostanice Momišići 10, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće ul.Vojvode Gavra Vukovića i dio naselja od ul.Vojvode Gavra Vukovića do Vezirovog mosta.

-Zbog radova u trafostanici Konik supermarket, od 9.30 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće ul. Marka Mašanovića, dio ul. Aleksandra Puškina, dio ul. Georgija Dimitrova, ul. M.Milunovića, ul. Medunska, ul.Tuška, dio ul.Žrtava fašizma, ul.Gavrila Principa, ul. Matije Gupca, dio Zagrebačke ulice i dio ul. Braće Ribar.

-Zbog radova u reonu trafostanice Zlatica Kom, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Zlatice oko stadiona Koma.

Ulcinj

-Zbog radova na dalekovodu 35 kV Kodre Grad, od 9.30 do 11.30 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Kompletan Grad Ulcinj, prigradska naselja u pravcu Bratice, Kruta,Valdanosa, Kruče, Zoganje,Gač do Sv. Đorđa, Komunalno, dio bulevara Teuta, Ulcinjsko polje do betonjerke Genša.

Herceg Novi

-Zbog remonta trafostanice 35/10 kv Igalo, od 13 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Igalo centar, Naselje Gomila, Sutorina, Njivice, Mojdež, Ratiševina, Sušćepan i Trebesin.

-Zbog remonta trafostanice 35/10 kv Herceg Novi, od 12 do 15 sati, dolazice do prekida u napajanju električnom energijom na području od Tople do Zelenike u Herceg Novom.

Berane

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Luge 1, od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom povremeno će ostajati Luge.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi, saopštio je Crnogorski elektrodistributivni sistem.