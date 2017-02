Biće kiše, susnježice i snijega

U Crnoj Gori će u ponedjeljak biti umjereno do potpuno oblačno, sa povremenom kišom ili pljuskovima koje prati grmljavina. U višim planinskim predjelima na sjeveru zemlje, tokom noći kiša će preći u susnježicu i snijeg.

Intenzivnije padavine se očekuju u južnim i centralnim krajevima.

Južni i istočni vjetar biće pojačan i jak, ali će krajem dana postepeno slabiti.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od 2 do 13, a najviša dnevna od 6 do 17 stepeni.

U Podgorici će biti umjereno do potpuno oblačno, uz povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Jugoistočni i istočni vjetar biće umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 10, a najviša dnevna do 16 stepeni.

