CEDIS: Servisne informacije za 12. januar

Podgorica

-Zbog radova u trafostanici 35/10 kV Ponari, od 10 do 11 sati, bez električne energije ostaće Bijelo Polje, Bistrice, Ponari, Vukovci, Berislavci, Plavnica, željeznička stanica Zeta, Radio predajnik i Dom zdravlja Golubovci.

-Zbog radova u trafostanici 35/10 kV Ponari, od 8.30 do 9 i od 17 do 17.30 sati, bez električne energije ostaće Mojanovići, Balijače, Goričani, centar Golubovaca, Balabani, Gostilj, Mataguži, Gošići, Željeznička stanica Golubovci, Staklenici, Vranjina i Manastir Sv.Nikola.

-Zbog radova u trafostanici 35/10 kV Ponari, od 10 do 11 sati, bez električne energije ostaće Mojanovići, Balijače, Goričani, centar Golubovaca, Balabani, Gostilj, Mataguži, Gošići, Željeznička stanica Golubovci, Staklenici, Bijelo Polje, Bistrice, Ponari, Vukovci, Berislavci, Plavnica, željeznička stanica Zeta, Radio predajnik, Dom zdravlja Golubovci, Vranjina i Manastir Sv. Nikola.



Cetinje

-Zbog radova u trafostanici 35/10 kV Rijeka Crnojevića, od 12 do 16 sati, bez električne energije ostaće sva sela Riječke nahije kao i Rijeka Crnojevića i Ljubotinj.

Pljevlja

-Zbog radova u trafostanici 35/10 kV Volođa, od 13 do 14 sati, bez električne energije ostaće potrošači na području Kalušića, Greva, Rabitlja, Zabrđa, Zenice, Šumana, Borovice, Ljuće, Pauče, Vrbice, Lađana, Kruševo, Dragaši i Kakmuže.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.