Lovrenović: BiH nije moguće destabilizirati, jer nikad nije stabilizirana

“BiH nikada poslije Dajtona i nije bila stabilizirana u strožem smislu riječi. Paradoksalno, zato ju i nije moguće destabilizirati“, kaže Ivan Lovrenović, književnik iz Sarajeva.

“Sam Dajton proizvodi i održava to takvo neobično stanje trajne nestabiliziranosti. Neki će čak reći: sistemski i planski. To je stanje permanentne krize, nemogućnosti da se stvori minimum unutarnje političke kohezije potrebne za izgradnju stabilnoga političkog identiteta države. Ne mislim da to danas ‘netko gore’ radi planski, s nekakvom skrivenom namjerom. Prije će biti da je riječ o tomu kako na listi briga takozvane međunarodne zajednice Bosna i Hercegovina nije ni na kakvom vidnom mjestu – svi su zadovoljni stanjem ovoga ubitačnog dejtonskog mira. Najbolje to potvrđuje visoki predstavnik Valentin Inzko, ta nevjerojatna činovnička kreatura, neuništiva kao što je neuništivo sve što je amorfno, bez svojstava, kada na sve primjedbe i kritike dejtonskoga stanja uvijek iznova ponavlja: što hoćete, Dajton vam je zaustavio rat“, rekao je Lovrenvić u intervjuu za Telegram.hr.