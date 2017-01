I sjutra crveni meteoalarm

U Crnoj Gori će biti promjenljivo oblačno, na jugu sa sunčanim periodima, a na sjeveru je ponegdje moguć slab snijeg.

Na jugu i u centralnim predjelima povremeno će duvati umjeren do jak sjeveroistočni i istočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus 22 do minus četiri, a najviša dnevna od minus 14 do četiri stepena.

U Podgorici će biti malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Duvaće povremeno umjeren do jak sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko -6, najviša dnevna oko 0 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.