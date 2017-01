Proktor: Živimo u doba radikalnog neznanja

Robert Proktor, istoričar nauke sa Stanfordskog univerziteta, kaže da “živimo u doba radikalnog neznanja”, i da je “čudno da ikakva istina dolazi do nas”. On upozorava da iako je znanje dostupno, to ne znači da mu se pristupa.

Proktor je otkrio da se neznanje prvo širi kad ljudi koji ne razumiju koncept ili činjenicu, a zatim kad interesne grupe naporno rade da oko određene teme stvore zbrku. Naučno nepismeno društvo biće ranjivije na takve taktike.

Proktor kaže da se neznanje može širiti pod maskom uravnotežene debate. Ideja da će uvijek biti dva suprotna pogleda ne rezultira racionalnim zaključkom. Tako su duvanske kompanije, uz pomoć nauke, učinile da njihov proizvod izgleda bezopasno, a danas to koriste oni koji ne vjeruju u klimatske promjene.

Proktor je otkrio je stvori riječ za namjerno širenje neznanja: agnotologija. Dolazi od agnosis, grčki za neznanje, i ontologije, grane metafizike koja se bavi prirodom bića. Agnotologija je proučavanje namjernih djelovanja širenja neznanja i prevare, obično da se proda neki proizvod ili dobije naklonost.

“Istraživao sam kako moćne industrije neznanjem prodaju svoje proizvode. Neznanje je moć… a agnotologija je namjerno stvaranje neznanja. Otkrio sam tajni svijet povjerljive nauke, te smatram da bi istoričari na ovo morali obratiti više pažnje”, kaže Proktor, prenosi Index.hr.