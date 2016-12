Google promijenio algoritme za pretragu

Najveći pretraživač na svijetu Google je promijenio svoje algoritme koji više neće na vrh stranice izbacivati stranice koje se bave negiranjem holokausta, piše NBC News, prenosi portal Index.hr.

Do ovakve odluke u Google-u su došli kad su shvatili da pretraga “Je li se holokaust dogodio” izbacuje isključivo neargumentovane članke koji tvrde da do jednog od najvećih zločina u istoriji nikada nije došlo. Na samom vrhu pretrage do prije nekoliko dana bila je jedna rasistička stranica.