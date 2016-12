Odgovor na kontinuiranu klevetničku kampanju Daliborke Uljarević

Cijela Crna Gora svjedok je nezapamćene klevetničke kampanje kojoj sam u dužem vremenskom periodu izložen od Daliborke Uljarević i dnevnika Vijesti, koji su se, u namjeri da grubo diskredituju mene, moju porodicu, Pravni fakultet i Univerzitet Crne Gore, služili i služe najbezočnijim lažima kako bi me što više oblatili i time se dodvorili svojim finansijerima.

Međutim, njihov problem je upravo u tome što je istina mnogo jača od njihove prljave i prizmene kampanje, a činjenice, koje ću i ovdje ukratko navesti, jasno i nedvosmisleno govore da prof. dr Velimir Rakočević nije plagijator.

Nakon kleveta upućenih meni od strane Đ. I. iz Beograda, u vezi moga užbenika Kriminologija i doktorske disertacije Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga, 2009. godine, Univerzitet Crne Gore i Pravni fakultet postupili su krajnje profesionalno i odgovorno, preduzevši sve pozitivnim propisima predviđene mjere i radnje na utvrđivanju činjenica u naznačenim slučajevima. Nakon sprovedenog postupka Komisije za utvrđivanje činjenica i okolnosti u vezi optužbi Đ. I. koju su sačinjavala tri redovna univerzitetska profesora utvrđeno je da su svi navodi Đ. I. neistiniti, odnosno da su predmetne publikacije napisane u skladu sa najvišim standardima u ovoj oblasti i na taj način je ovaj konstruisani slučaj okončan.

U februaru tekuće godine, kada sam izabran za dekana Pravnog fakulteta, krenula je lavina optužbi od strane Daliborke Uljarević i Vijesti sa isključivim ciljem da osujete potvrđivanje mog izbora na organima Univerziteta Crne Gore.

Još jednom su Univerzitet Crne Gore i Pravni fakultet preduzeli sve relevantnim propisima predviđene aktivnosti na utvrđivanju činjenica. Vijeće Pravnog fakulteta je krajem maja ove godine formiralo nezavisnu međunarodnu ekspertsku komisiju za provjeru originalnosti i samostalnosti doktorske disertacije Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga koju su sačinjavala tri redovna profesora Krivičnog prava, Krivičnog procesnog prava i Kriminalistike (uže naučne oblasti doktorske disertacije). Zaključak eksperata glasi: »Doktorska disertacija pod nazivom Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga dr Velimira Rakočevića po svojoj sveobuhvatnosti, načinu obrade i interpretacije izložene materije, broju i obimu korišćenih izvora, primijenjenim metodima iztraživanja, dobijenim rezultatima i izloženim zaključcima sadrži sve elemente originalnog, izvornog i samostalnog naučno-istraživačkog rada koji daje doprinos krivičnopravnoj nauci. Ona pruža nova naučna saznanja koja značajno doprinose razvoju nauke, ali i rješavanju aktuelnih teorijskih i praktičnih problema u oblasti zloupotrebe droga. U radu je autor pokazao znanje, sposobnost, kritičnost, inventivnost, samostalnost i objektivnost u analizi, prosuđivanju i donošenju relevantnih zaključaka i davanju predloga za rješavanje brojnih problema u zloupotrebi opojnih droga. Shodno važećim pravilima autor je jasno i precizno citirao stavove i saznanja drugih autora standardizovanom metodom prikazivanja izvora informacija«. Izvještaj eksperata usvojilo je Vijeće Pravnog fakulteta.

Umjesto da se izvini, Daliborka Uljarević i dalje nastavlja sa klevetama računajući da će više desetina puta ponovljena laž postati istina. U moru podmetanja po beskrupuloznosti se ističe laž Daliborke Uljarević da postoje dvije knjige Kriminologija i čak dvije doktorske disertacije. Istina je sljedeća: Postoji samo jedan udžbenik Kriminologija čiji sam ja autor i to onaj koji posjeduje ISBN 987-9940-9020-2-5. Daliborka Uljarević je iskoristila ono na šta je nasjeo Đ. I. okomivši se na neautorizovanu skriptu koja je korišćena do izlaska iz štampe knjige u januaru 2007. godine. Na ovom primjeru pokazuje se sva površnost i diletantski pristup Daliborke Uljarević koja čak ne zna šta je međunarodni standardni knjižni broj, kao i da svaka knjiga mora imati jedinstveni identifikator. Bezočna laž Daliborke Uljarević je da postoje dvije doktorske disertacije – one postoje samo u usijanoj glavi ostrašćene Daliborke Uljarević.

Ukupno, dva su motiva Daliborke Uljarević da vodi prljavu klevetnički kampanju protiv mene. Prvi je koristoljublje, odnosno pohlepa za sticanjem novca po svaku cijenu gazeći ako treba i preko leševa. Cilj opravdava sredstvo, reče Makijaveli. Ili sredstva od donatora, misli Daliborka Uljarević. Ali, šta drugo očekivati od nekoga ko NVO aktivizam shvata isključivo kao beskrupulozni NVO biznis. Kao i kod svakog pravog lovca na vještice vjerovatno je lomača krajnji cilj. Valjda bi tada grant bio potpuno opravdan.

Drugi motiv je osveta Pravnom fakultetu na kome Daliborka Uljarević uporno pokušava da magistrira, vjerovali ili ne još od 2006. godine. Apsurdno je da D. U. koja nema kapaciteta da završi master studije više od jedne decenije daje sebi za pravo da analizira radove univerzitetskih profesora. “Sutor, ne ultra crepidam”, zapisao je Plinije Stariji.

prof. dr Velimir Rakočević

U Podgorici, 26.12.2016. god.