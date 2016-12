Slab snijeg na sjeveru

mjereno do potpuno oblačno biće sjutra u Crnoj Gori. Na sjeveru zemlje povremeno će padati slab snijeg, a tokom jutra ponegdje i slaba kiša, koja se sredinom dana ili poslijepodne mjstimično očekuje i na jugu zemlje. Krajem dana će na jugu razvedravati.

Sjeverni vjetar biće slab do umjeren, a poslijepodne ili tokom noći pojačavaće.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od -1 do 8, a najviša dnevna od 1 do 15 stepeni.

U Podgorici biće umjereno do pretežno oblačno; sredinom dana ili poslijepodne moguća je slaba kiša, nakon čega će razvedravti. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni biće slab do umjeren,a tokom noći i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 4, a najviša dnevna do 12 stepeni.

