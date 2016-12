CEDIS: Servisne informacije za 27. decembar

Podgorica

-Zbog radova u reonu trafostanice Konik supermarket, od 9.30 do 15 sati, bez električne energije biće ul. Marka Mašanovića, dio ul. Aleksandra Puškina, dio ul. Georgija Dimitrova, ul. M.Milunovića, ul. Medunska, ul.Tuška, dio ul.Žrtava fašizma, ul.Gavrila Principa, ul. Matije Gupca, dio Zagrebačke ulice i dio ul. Braće Ribar.

-Zbog radova na mreži Crvena stijena 3, od 9.30 do 15 sati, bez električne energije ostaće dio Partizanskog puta prema Marezi.

-Zbog radova u trafostanici Komanski most, od 9.30 do 15 sati, bez električne energije ostaće zavod Komanski Most i naselje u okolini zavoda.

Bar

-Zbog radova na dalekovodu Dupilo, od 11 do 13 sati, bez električne energije ostaće Pumpno postrojenje Vodovoda u Orahovo, sela: Orahovo, Dupilo, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šišovići.

-Zbog radova na mreži, od 9 do 18 sati, bez električne energije ostaće potrosaci naselja Rena.



Nikšić

-Zbog radova na mreži, od 10 do 14 sati, bez električne energije ostaće područje Ozrinića.

Kotor

-Zbog radova na mreži, od 10 do 13 sati, bez električne energije ostaće individualni i stambeni objekti u Dobroti , od Auto Kampa do Psihijatrije.

U slučaju lošeg vremena, radovi će biti odgođeni.