Šta sve liječi bor

Drvo bora je najrasprostranjeniji četinar na našim prostorima, a često se koristi u narodnoj medicini jer gotovo svi njegovi dijelovi imaju ljekovita svojstva.

Svaki dio bora ima svoja ljekovita svojstva, tako su iglice bora prepune vitamina C i karotena, njegova smola pomaže u liječenju reumatizma, a pupoljci su blagotvorni za grlo.

Napici od iglica bora preporučuju se za jačanje organizma, imuniteta, ali i za prehlade.

Koriste se svježe, po mogućnosti odmah po branju, jer se dužim čuvanjem gube njihova ljekovita svojstva.

Pupoljci bora



Pupoljci bora su njegove šišarke, ali se koriste samo svježe i mlade, jer njihovim daljim zrenjem poprimaju drvenasti oblik i gube sva ljekovita svojstva.

Oni sadrže gorke i aromatične tvari, koje se koriste za liječenje upale grla, kašlja, bronhitisa i katara ždrijela.

Kupke od mladih borovih pupoljaka preporučuju se oboljelima od reumatizma i artritisa.

Borova smola

Borova smola obiluje gorkim materijama i eterskim uljem koje sadrži ljekovitu materiju terpentin. U narodnoj medicini preparati od borove smole upotrebljavaju se za liječenje kožnih bolesti.

Pri njenoj upotrebi neophodan je oprez i tačno pridržavanje propisanih doza.

Kora bora

Zbog ljekovitih taninskih i flavonskih materija, kora bora se koristi u saniranju otvorenih rana jer brzo zaustavlja krvarenje, a ima i antiseptičko dejstvo.

Treba koristiti koru zrelog bora, po mogućnosti sa gornjeg dijela stabla.

Čaj za jačanje organizma

Vrh grančice sa dvadesetak iglica prokuvajte u 1/2 l vode. Ostavite pola sata da odstoji i procijedite. Piti toplo i zaslađeno.

Čaj za inhalaciju

U dva litra vode stavite dvije-tri šake borovih iglica i kuvajte pet minuta. Otvorite poklopac, držite na laganoj vatri i inhalirajte se oko 15 minuta. Ponavljajte što češće.

Sirup protiv kašlja i bronhitisa

Prelijte 100 g borovih pupoljaka sa 1/2 l ključale vode i držite na toploj ringli oko dva sata. Za to vrijeme razmutite 200 g šećera u 1/2 l vode i kuvajte dok ne dobijete gust sirup. Procijedite borove pupoljke i dodajte ih sirupu. Uzimati prije obroka, ujutro i naveče po kašiku, polako otapati u ustima. Ovaj sirup liječi i najuporniji kašalj.

Kupka za reumatizam

Dvije šake borove smole sipajte u litar vode, ostavite pola sata, a nakon toga prokuvajte pet minuta, procijedite i dodajte u kadu s toplom vodom. Izađite iz kupke kada voda postane mlaka.

Tonik za zarastanje rana

Skinite koru sa stabla bora, sameljite je što sitnije. Dodajte toplu, ali ne ključalu vodu i miješati dok se ne rastvori. Dobijena tekućina treba da bude samo malo gušća od obične vode. Nakapajte na zavoj i stavite na ranu.

Sirup od mladih šišarki

Potrebno je 250 g mladih šišarki bora veličine tri do pet centimetara. Šišarke prelijte litrom vode i kuvajte do 20 minuta. Kada se skuvaju, ostavite tečnost da se ohladi i procijedite. Dok se to hladi, u drugu posudu sipajte 10 g propolisa i 30 g 96% alkohola, kuvajte desetak minuta.

Ostavite drugu smjesu da se ohladi i poslije sat vremena je procijedite. Procijeđena tečnost bi trebalo da bude u vidu guste sirupove mase.

Tu procijeđenu tečnost vratite na šporet i kuvajte dok iz nje u potpunosti ne ispari alkohol. Nakon toga dodajte kilogram meda u tu smjesu i dobro izmiješajte. Na kraju u smjesu s medom dodajte prvu smjesu s ekstraktom od šišarki i zagrijte do 45 stepeni, da se te dvije mase sjedine. Kad se ohladi, sirup sipajte u flašu. Sirup se pije tri puta po jedna kašika prije jela.



Čaj za jačanje imuniteta

Čaj od borovih iglica je ugodnog mirisa i okusa, a uz sve to je dobar za jačanje imuniteta. Takođe je djelotvoran i kod problema kamenca u bubrezima te za ispiranje grla kod upale.

Čaj ubrzava izbacivanje viška vode iz organizam, te tako djeluje na regulaciju krvnog pritiska.

Prokuvajte šaku svježih borovih iglica u jednom litru vode, sačekajte da voda vri neko vrijeme na šporetu.

Čaj bi trebalo da bude crvenkaste boje i na površini se mogu pojaviti kapljice eteričnog ulja. Čaj čuvajte u frižideru i pijte ga do tri puta dnevno. Čaj se ne preporučuje trudnicama i dojiljama.

