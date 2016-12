CEDIS: Servisne informacije za 26.decembar

Podgorica

-Zbog radova u reonu trafostanice Konik supermarket, od 9.30 do 15 sati bez električne energije ostaće ul. Marka Mašanovića, dio ul. Aleksandra Puškina, dio ul. Georgija Dimitrova, ul. M.Milunovića, ul. Medunska, ul.Tuška, dio ul.Žrtava fašizma, ul.Gavrila Principa, ul.Matije Gupca, dio Zagrebačke ulice i dio ul. Braće Ribar.

-Zbog radova u reonu Kokoti 2, od 9.30 do 15 sati, bez električne energije ostaće dio Donjih Kokota.

-Zbog radova na dalekovodu Barutana, od 10 do 17 sati, bez električne energije ostaće selo Zagora.

Bar

-Zbog radova na niskonaponskoj mreži Polje 2, od 9.30 do 15 sati, bez električne energije ostaće naselje Polje.

U slučaju lošeg vremen, radovi će biti odgođeni.