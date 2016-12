Medojević optužio Vučića za prikrivanje lažnog državnog udara u CG

Lider Pokreta za promjene (PzP) i jedan od prvaka Demokratskog fronta (DF) Nebojša Medojević je optužio večeras predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića da je pomogao Milu Đukanoviću u prikrivanju lažnog državnog udara u Crnoj Gori.

“Vučić je dosta pomogao Milu Đukanoviću i on je dio čitave priče da Milo dobije izbore i na žalost, učestvovao je u prikrivanju lažnog državnog udara”, kazao je Medojević i dodao da DF čeka da Vučić objavi šta je on to vidio u dokumentaciji BIA, prenosi portal Vijesti.

Medojević je danas u Bijelom Polju uručio 37 novih članskih karata PzP-a.