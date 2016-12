Sjeverni vjetar umjeren do pojačan

Pretežno sunčano biće sjutra u Crnoj Gori.

Ujutru u kontinentalnim krajevima zemlje biće mrazovito, a po kotlinama moguća je magla ili sumaglica.

Vjetar sjeverni mjestimično će biti umjeren do pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha biće u rasponu od -10 do 7, a najviša dnevna od 6 do 16 stepeni.

U Podgorici će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 0, a najviša dnevna do 15 stepeni.

Prognoza za ostale gradove.